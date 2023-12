Wenn Schülerinnen und Schüler Leben retten

"Kids Save Lives", eine Initiative des Roten Kreuzes, des Jugendrotkreuzes, des Land Salzburg und des Uniklinikums Salzburg, lehrt Schulkindern Wiederbelebung - und macht sie so zu Lebensrettern

Der Herz-Kreislaufstillstand ist die weltweit dritthäufigste Todesursache. Fast zwei Drittel aller Herz-Kreislaufstillstände werden von Laien beobachtet. Mit dem entsprechenden Wissen können Ersthelferinnen und Ersthelfer in der Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Überlebenschancen der Betroffenen deutlich verbessern. Auf diesem Fakt baut die Initiative "Kids Save Lives" auf. Am Montag waren ein Notarzt des Roten Kreuzes, Vertreter des Jugendrotkreuzes sowie Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) in der HTL Hallein, um dieser Aktion beizuwohnen. "Wir haben dieses Projekt begonnen, da wir im Dienstbetrieb immer wieder sehen, dass Ersthelfer nicht genau wissen, was sie tun müssen, wenn es zu einem Herz-Kreislaufstillstand kommt. Das Wichtigste ist aber, dass etwas gemacht wird, weil sobald das Herz still steht, tickt die Uhr. Bereits nach drei bis fünf Minuten können bleibende Schäden entstehen", erklärt Projektinitiator Bernhard Schnöll die Bedeutung von "Kids Save Lives" und ergänzt: "Am besten fängt man hier direkt bei den Kindern in der Schule an." Im Bezirk Tennengau gibt es neun Schulen, die das Siegel "Kids Save Lives" tragen. "Die Idee hinter dieser Initiative ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe 1 bis zum Lehrabschluss beziehungsweise bis zur Matura jährlich das Programm durchmachen. Als Jugendrotkreuz haben wir den gesetzlichen Auftrag zur Wertevermittlung an Schulen. Darum engagiert sich das Jugendrotkreuz unter anderem auch sehr stark in Sachen Erster Hilfe", erklärt Andrea Neuhofer, die Ansprechpartnerin innerhalb des Jugendrotkreuzes. In interaktiven Workshops lernen die Schülerinnen und Schüler, einen Herz-Kreislaufstillstand zu erkennen, Hilfe zu holen, einen Notruf abzusetzen, die Reanimationsmaßnahmen durchzuführen und einen sogenannten Laiendefibrillator einzusetzen. Der 16. Oktober ist Welttag der Wiederbelebung, dazu passend startete das Projekt am 18. Oktober 2021 in elf Schulen im Bundesland. Heute sind bereits 63 Salzburger Schulen Teil der Initiative. Für die Schülerin Sophie ist es etwas Besonderes, lebensrettende Sofortmaßnahmen erlernen zu dürfen. "Es ist gut zu wissen, dass man im Notfall helfen kann", sagt sie, während ihre Nachbarin ergänzt, dass sie "das erlernte Wissen zum Glück noch nicht brauchte. Aber falls jetzt jemand umfällt, weiß ich was zu tun ist."