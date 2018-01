"Wenn sie nicht laufen, gehen sie ein"

Nicht der Bär, sondern 500 Hunde waren am Wochenende in Werfenweng los. Seit 22 Jahren ist der Ort das Salzburger Mekka für Schlittenhunderennen.

Es war schwer auszumachen, wer da die Nase vorn hatte: Die 500 Schlittenhunde, die mit Gebell und Gejaule ihrer Vorfreude auf den Rennstart Ausdruck verliehen. Oder Andreas Gabalier, der aus Lautsprechern mit seinem "Hodi odi ohh di ho di eh" über das Areal des Hundeschlittenrennens in Werfenweng schallte. Egal. Mehr als 1000 Besucher waren am Wochenende gekommen, um Schlittenhunde und ihre Musher, so bezeichnet man Schlittenhundeführer, in vollem Einsatz zu sehen.