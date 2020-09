"Wenn wir nicht die Weichen stellen, tut es das Schicksal"

Anlässlich seines neuen Albums "Zeiten & Zeichen" spricht Hubert von Goisern über seinen Umgang mit der Corona-Zeit. Was können wir Positives daraus mitnehmen, wie wichtig ist Kultur gerade jetzt und wie erlebt er diese Zeit persönlich?

Am 28. August veröffentlichte "der Goiserer" sein neuestes Album - ein 75-minütiges Opus, stilistisch vielseitig wie selten zuvor. Anfang August vergab er in Hallein den von ihm gestifteten Hubert-von-Goisern-Kulturpreis - aufgrund der besonderen Umstände an doppelt so viele Künstler wie bisher.

Redaktion: Grade für die Kulturschaffenden sind es harte Zeiten. Wie wichtig ist da ein Zeichen wie dieser Kulturpreis?Hubert von Goisern: Ich habe mich für jeden Preisträger mitgefreut. Diese Buntheit, die man an diesem Abend erleben konnte, ist ...