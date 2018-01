Wenninger-Haus wird abgerissen

Holzanbau des desolaten Hauses unter Schneelast zusammengebrochen.

"Ja, wir wollen jetzt alles abreißen, die Nebengebäude und auch das Haupthaus", bestätigte Jakob Persterer am Montag auf "PN"-Nachfrage. Ihm und Gerhard Wenninger gehört das 1300 Quadratmeter große Areal in Bestlage jeweils zur Hälfte. Das Grundstück im Obermarkt ist Goldes wert, die darauf stehenden Gebäude sind baufällige Ruinen. Mitte vergangener Woche ist die Schneelast zu viel geworden: Das Dach des Holzanbaus beim Wenninger-Haus gab nach und knickte ein. Dabei stürzte auch ein Teil der Außenwand ein. Der Gefahrenbereich war bereits vorher mit Bauzäunen abgesichert, die Absperrungen wurden nach dem Einsturz nochmals verstärkt. Aus Sicherheitsgründen wurde auch der Gehsteig zwischen dem Haus und der Hauptstraße gesperrt.

Am Freitag machte sich ein Gutachter ein Bild von der der Lage. Dabei wurde klar, dass die Holzgebäude aus Sicherheitsgründen abgerissen werden müssen. Persterer sagte schon damals, dass er es für vernünftig halten würde, das Haupthaus gleich mit abzureißen, er diesbezüglich aber noch Rücksprache mit seinem Geschäftspartner Wenninger halten müsse.

Am Montag stand er Entschluss fest, gleichsam reinen Tisch zu machen und alle Gebäude abzureißen. "Das hat Herr Persterer auch mir gegenüber so gesagt", erklärt Bauamtsleiter Peter Stadler. Persterer ist dabei, Angebote von verschiedenen Abbruchfirmen einzuholen. Bereits kommende Woche will er den Auftrag zum Abriss erteilen. Die Abbruchbewilligung seitens der Baubehörde wird kein Problem sein. Dazu Stadler: "Der Abriss und die Entsorgung des Bauschutts müssen durch ein konzessioniertes Unternehmen erfolgen. Bei diesen Gebäuden ist nicht zu erwarten, dass irgendwelche problematischen Baustoffe verwendet wurden." Der Abbruch ändert nichts an der Baulandwidmung als "Kerngebiet", diese bleibt weiterhin aufrecht. Was nun gebaut werden darf, darüber herrscht zwischen der Stadtgemeinde und dem Eigentümer bereits jahrelange Unstimmigkeit. Persterer erklärte, dass er vor Kurzem ein Projekt eingereicht habe, das vier Etagen (also Erdgeschoß plus drei Obergeschoße) vorsieht. Die Stadt präferiert schon seit Längerem ein gemeinsames Konzept für das Wenninger-Grundstück und das benachbarte Postareal. Zu einer Einigung kam es bisher nicht. Auch nun wollen sich Persterer und Wenninger nicht drängen lassen. Persterer: "Wir können das Grundstück auch für die nächste Generation liegen lassen. Einen Zaun rundherum aufzustellen, werden wir uns noch leisten können."