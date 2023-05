Wer einen "Tschick"-Stummel wegwirft, der zahlt - wie ein Fall aus dem Pinzgau zeigt

Mann warf einem Polizisten seine ausgerauchte Zigarette vor die Füße - letztlich erhielt der Zigarettenstummel-Wegwerfer 60 Euro Strafe.

Einfach weggeworfene und sohin nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenstummel stellen laut Weltgesundheitsorganisation ein bedeutendes Umweltbeeinträchtigungspotenzial dar - und verstoßen gegen das heimische Abfallwirtschaftsgesetz (AWG). Das wurde kürzlich einem Mann im Pinzgau vor Augen geführt, der vom Salzburger Landesverwaltungsgericht (LVwG) für "Littering" - das achtlose Wegwerfen von nicht gefährlichen, privat angefallenen Abfällen in der Umwelt - letztlich eine Geldstrafe von 50 Euro erhielt sowie weitere zehn Euro an Verfahrenskosten zahlen muss.

Dabei waren dem Mann per Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Zell am See ursprünglich sogar 450 Euro Geldstrafe aufgebrummt worden, weil er im Dezember 2022 seine gerade ausgerauchte Zigarette einem Polizisten vor der Füße geworfen hatte. Der "Tschick"-Wegwerfer legte gegen das Erkenntnis beim LVwG Beschwerde ein - mit teilweisem Erfolg. Der zuständige Verwaltungsrichter konstatierte nämlich in seiner aktuellen Entscheidung, dass die Bezirksverwaltungsbehörde den Beschwerdeführer quasi falsch bestraft habe. Seit Dezember 2021 gebe es im AWG eine neue, speziellere Strafbestimmung betreffend "Littering", die eine Geldstrafe von maximal bis zu 180 Euro vorsehe; nach alter, allgemeiner Rechtslage sei das illegale Entsorgen (noch) nicht gefährlicher Abfälle wie eines Zigarettenstummels noch mit einer Strafe von bis zu 8400 Euro belegt gewesen.