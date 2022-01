Wer Einsiedler werden will, soll per Post an den Dechanten schreiben

Nach zwei Jahren in der Einsiedelei am Fuß des Steinernen Meers in Saalfelden kehrte der Bad Ischler Matthias Gschwandtner in sein bürgerliches Leben zurück. Die Gemeinde und die Pfarre suchen nun einen neuen Eremiten. Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) sagt, man habe mit mehreren Kandidaten gesprochen, die bei früheren Auswahlverfahren nicht zum Zug gekommen seien. Von denen stehe keiner zur Verfügung. Deshalb hat man die Funktion auf der Website der Gemeinde ausgeschrieben.

Dechant Alois Moser nennt in der Ausschreibung ...