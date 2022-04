Wer findet die meisten Arten? Salzburg nimmt an "City Nature Challenge" teil

Von 29. April bis 2. Mai 2022 haben 400 Städte auf der ganzen Welt ein Ziel: so viele Tier- und Pflanzenarten zu erfassen wie möglich. Dabei dokumentiert die Bevölkerung - also wir alle - an vier aufeinanderfolgenden Tagen die Artenvielfalt anhand von Fotos oder Tonaufnahmen und teilt sie auf einer Beobachtungsplattform.

SN/haus der natur/kaufmann Beobachten, fotografieren, hochladen – die Teilnahme an der „City Nature Challenge“ ist denkbar einfach.