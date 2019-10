Wer hat Angst vorm bösen Wolf?

Folgt dem Wolf der Fischotter? In Salzburg kursieren Gerüchte, dass radikale Tierschützer Wildtiere aussetzen, um dem Tourismus zu schaden.

Wie schnell sich Falschmeldungen über das Internet verbreiten, das bewies am vergangenen Wochenende ein "Wolfsvideo". Darauf war ein Wolf zu sehen, der am helllichten Tag ein stattliches Wildtier über eine satte grüne Skipiste in den Wald zerrte. Zunächst hieß es, der Vorfall ereignete sich im Zwieselalm-Gebiet in Annaberg, bald kursierten Versionen, es könnte sich auch um Großarl oder Pfarrwerfen handeln. Nichts von alledem traf zu. Der Wolfsbeauftragte von Salzburg, Hubert Stock, fand schnell heraus, dass dieses Video älteren Datums ist und aus Südtirol stammt. "Genau genommen aus Enneberg", erklärt er. Die phonetische Ähnlichkeit habe wohl zum Gerücht Annaberg geführt.

Trotz der Entwarnung kochen die Gemüter noch hoch. Der Annaberger Altbürgermeister Sepp Schwarzenbacher ist selbst Jäger. Er warnt davor, die Gefahr herunter zu spielen. In diesem Jahr wurden bereits 30 Wolfsrisse in Salzburg bestätigt. "Sämtliche Risse seit Mai stammen von ein und demselben Wolf", bestätigt Stock. Das habe ein DNA-Test ergeben. Und dieser Wolf hat es tatsächlich nicht nur auf Schafe abgesehen. Stock: "In Großarl und Hofgastein riss er drei Rinder. Das ist für einen Wolf untypisch." Weshalb der Jäger und Altbürgermeister Schwarzenbacher vehement darauf hinweist, dass die Politik gefordert ist. "Sollen wir warten, bis er Menschen attackiert?", fragt er. "Stattdessen werden 500-Seiten-Gutachten studiert und diskutiert, während unsere Bauern mut- und hilfloser werden." Inzwischen kursieren sogar schon Gerüchte über radikale Tierschützer, die Wölfe und Fischotter in Österreich aussetzen, um den heimischen Tourismus im Mark zu treffen. Was Stock nicht recht glauben mag: "Es gibt in Europa 30.000 Wölfe, die ständig am Wandern sind. Es wäre absurd, ein paar zu züchten und auszusetzen", sagt er.

Im Wandergebiet Zwieselalm, dem das Wolfsvideo auch zugeordnet wurde, ging es Sonntag übrigens idyllisch wie immer zu. "Es sind genau so viele Leute da wie immer", sagt Magdalena Kraft von der Rottenhofhütte. Und dass sich niemand sorgen müsse. Warum sie da so sicher sein kann? Da lacht sie nur und sagt: "Weil ich täglich meine böse Großmutterrunde gehe."