Wer will noch Hüttenwirt werden?

Teure Verträge, bürokratische Hürden und fehlendes Personal machen einen gut funktionierenden Hüttenbetrieb schwierig.

Seit drei Jahren ist nun das Anton-Proksch-Haus am Ladenberg im Ski- und Wandergebiet von Werfenweng geschlossen. Das Haus der Naturfreunde soll jetzt umgebaut werden, sagt Landesgeschäftsführer Helmut Schwarzenberger. Doch noch gibt es keine Baupläne, "es liegen nur Skizzen vor". Die Pächtersuche gestalte sich schwierig, "viele Interessenten wollten Investitionen, die während der Pandemie für uns nicht bewältigbar waren". So, wie der derzeitige bauliche Zustand sei, so sei das Haus ohnehin nicht mehr bewirtschaftbar. Daher wolle man im nächsten Jahr mit dem ...