Werdende Mutter raste im Railjet zur Entbindung

Bei einer Passagierin des ÖBB-Railjet Nummer 60 setzten am Dienstagnachmittag plötzlich die Wehen ein. Der Lokführer raste schneller als der Storch zum Salzburger Hauptbahnhof. Dort wartete bereits die Rettung - Mutter und Baby sind nach der Entbindung im LKH wohlauf.

"Ist zufällig ein Arzt oder eine Hebamme an Bord?" - Diese ungewöhnliche Durchsage gab es am Dienstag am frühen Nachmittag im Railjet 60 kurz vor Neumarkt-Köstendorf. Bei einer hochschwangeren Reisenden war die Fruchtblase geplatzt und die Wehen kamen bereits in kurzen Abständen. Eine mitreisende Ärztin kümmerte sich laut ÖBB-Sprecher Robert Mosser nach dem Aufruf gemeinsam mit dem Zugbegleiter sofort um die werdende Mutter.

Über die ÖBB-Verkehrsleitzentrale in Salzburg wurde die Rettung alarmiert und dem Lokführer die Strecke sofort freigegeben, um gleichsam schneller als der Storch zu sein. Kurze darauf, bei der Ankunft des Railjets in Salzburg, wartete bereits die Rettung am Bahnsteig und brachte die Reisende zur Entbindung ins Salzburger Landeskrankenhaus.

Mutter und Kind sind nach der kurz darauf erfolgten Geburt im LKH wohlauf.

