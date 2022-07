Werfen: Auto überschlug sich auf Tauernautobahn

Einsatzkräfte mussten am Sonntagnachmittag zu einem Unfall auf der Tauernautobahn bei Werfen ausrücken.

Ein Pkw hatte sich überschlagen. Der Lenker gab an, dass er durch ein anderes Fahrzeug in Bedrängnis geraten war. Beide Insassen wurden leicht verletzt, das Rote Kreuz brachte sie in das Klinikum Schwarzach.