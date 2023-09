Werfen: Der neue Burgchef peilt keine Rekorde an

Plus

Plus

Plus

Marcus Hank ist der neue Burgverwalter in Hohenwerfen. Erst will er an der Kassa und als Führer arbeiten, dann seine Ideen umsetzen. Steigerung der Qualität sei wichtiger als Besucherrekorde, sagt der gebürtige Münchner.

BILD: SN/MINICHBERGER Burgverwalter Marcus Hank ist Chef von fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Im Sommer wächst das Team um bis zu zwölf zusätzliche Kräfte an.