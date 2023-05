Werfen: Drei junge Rumänen nach Seriendiebstählen in Gasthäusern festgenommen

Die Polizei ermittelt derzeit im Pongau nach einer Serie von Diebstählen in Gasthäusern in der Region. Mittwochabend konnten nach einem Coup in Werfen ein Trio aus Rumänien festgenommen werden.

BILD: SN/APA/DPA/ARMIN WEIGEL Die Polizei ermittelt nach der Festnahme (Symbolbild).

Laut Polizei soll Mittwochnachmittag eine junge Frau in einem Gasthaus in Radstadt eine Kellnerbrieftasche gestohlen haben. Obwohl das Personal den Diebstahl sofort bemerkte, konnte die Verdächtige mit der Geldtasche samt Inhalt flüchten. Als Fluchtfahrzeug beobachteten Zeigen einen grauen Pkw mit französischem Unterscheidungskennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief vorerst erfolglos. Am Abend war dieselbe Verdächtige in Werfen aktiv, auch dort soll sie in einem Gasthof eine Kellnerbrieftasche gestohlen haben. Auch hier bemerkte die Kellnerin sofort den Diebstahl und lief der Frau hinterher ins Freie. Der französische Pkw wurde aber von einem zufällig herannahenden anderen Auto am Wegfahren gehindert. Die drei tatverdächtigen rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 19, 23 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht. Da es in den vergangenen Tagen bereits ähnliche Vorfälle gegeben hatte, werden weitere Erhebungen getätigt.