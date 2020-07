Werfen: Wanderin stürzte auf Bohlensteig ab

Die 44-Jährige rutschte auf einem Schneefeld aus.

Am Dienstagvormittag stieg eine 44-jährige deutsche Staatsbürgerin zusammen mit einer Begleiterin von Werfen aus über den Bohlensteig in Richtung Hochkönig auf. Unterhalb der Torscharte, auf einer Seehöhe von etwa 1990 Metern, querten sie ein Schneefeld. Die 44-Jährige ging voran und rutschte aus. Sie fiel über ein steiles Schneefeld talwärts und blieb mit dem Bein in einer Spalte hängen. Die Wanderin zog sich eine schwere Verletzung beim Sprunggelenk zu. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen. Ihre Begleiterin konnte selbstständig wieder Richtung Werfen absteigen.

Quelle: SN