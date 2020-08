Werfen: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A10

Ein Tennengauer hatte im Frühverkehr zu spät bemerkt, dass der vor ihm fahrende Ungar langsamer wurde. Er prallte ungebremst in den Pkw.

Am Dienstagmorgen um kurz vor 6 Uhr kam es auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Werfen und Pass Lueg in Fahrtrichtung Salzburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Laut Polizeibericht musste eine 51-jährige Ungarin ihren Pkw aufgrund eines Reifenschadens auf dem Pannenstreifen anhalten. Ihr nachfahrender Gatte, ein 58-jähriger Ungar, wurde auf dem rechten Fahrstreifen daraufhin auch langsamer. Ein 45-jähriger Tennengauer bemerkte das zu spät und prallte ungebremst in den Pkw des Ungarn. Beide Lenker erlitten Verletzungen. Der 58-Jährige musste aus dem Wrack geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus geflogen. Der Tennengauer wurde vom Roten Kreuz ins Klinikum Schwarzach gebracht. Die Alkotests bei den Lenkern verliefen negativ.

Insgesamt waren laut Informationen der Pressestelle des Roten Kreuzes Salzburg vier Rettungswägen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug im Einsatz. Die A10 war in Fahrtrichtung Salzburg von 5.55 Uhr bis 7.30 Uhr gesperrt.

Quelle: SN