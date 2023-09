Werfenweng: 75-jähriger Halleiner starb bei Bergtour im Tennengebirge

Der Mann stürzte von einem Klettersteig rund 30 Meter in die Tiefe.

Bei einem Alpinunfall im Tennengebirge ist am Sonntagnachmittag ein 75-jähriger Mann gestorben. Der Halleiner stürzte gegen 14.30 Uhr beim Abstieg vom Hochthron (Pongau) etwa 30 Meter über teilweise senkrechtes Gelände ab, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit. Er sei etwa 20 Meter unterhalb in einem Geröllfeld liegen geblieben. Seine beiden Begleiter hätten die Rettungskräfte alarmiert und versucht, ihn zu reanimieren. Er sei aber noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Polizeihubschrauber habe die beiden ins Tal geflogen, wo sie von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut wurden. Der Unfall ereignete sich auf der seilversicherten Steiganlage "Thronleiter" am Fuße des Berges im Bereich eines Felsvorsprunges. Der 75-Jährige sei bergerfahren gewesen.