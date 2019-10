"Die Maria von der Hackel-Hütte" hört auf. Viele Stammgäste kommen, um der Wirtin Lebewohl zu sagen - darunter ein Professor aus Kanada.

Am Anfang sei es gar nicht so leicht gewesen, sagt Maria Gstatter. Vor 19 Jahren übernahmen die Filzmooserin und ihr Mann die Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte in Werfenweng. Man habe die Namen der Einheimischen nicht gekannt, sich erst aneinander gewöhnen müssen.

