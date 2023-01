Werfenweng: Betrunkener Urlauber stürzte vom ersten Stock in den Keller seiner Unterkunft

Glück im Unglück dürfte Sonntagabend ein Urlaubsgast in seiner Unterkunft in Werfenweng gehabt haben. Der Mann war in dem Gebäude rund sechseinhalb Meter abgestürzt.

SN/rotes kreuz salzburg Das Rote Kreuz lieferte die Verletzten in Krankenhäuser ein (Symbolbild).