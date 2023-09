Werfenweng: Drei Paragleitabstürze in drei Tagen mit zwei Schwerverletzten

In Werfenweng ereigneten sich innerhalb von drei Tagen gleich drei Abstürze von Paragleitern. Dabei wurden zwei Deutsche schwer verletzt, der Dritte blieb unverletzt.

Bereits am Freitag startete ein 61 -jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 14.45 Uhr mit seinem Flugschirm im Fluggebiet Werfenweng vom 1830 m hohen Bischling und flog in Richtung Süden. Aus unbekannter Ursache löste plötzlich der Notschirm aus, sodass der Deutsche ins Trudeln kam und aus zirka 200 bis 300 Meter Höhe auf eine Wiese abstürzte. Ein 33-jähriger Arzt und Bergretter aus dem Pongau sowie zwei Bergretter aus Golling flogen mit ihren Flugschirmen zur gleichen Zeit im Fluggebiet und beobachteten den Absturz aus der Luft. Zusammen leisteten die drei Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes. Der Flugsportler erlitt bei dem Absturz unter anderem schwere Rückenverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen.

Am Samstag stürzte gegen 17.20 Uhr ein 39-jähriger Flugsportler aus der Tschechischen Republik kurz nach dem Start am Bischling in Werfenweng mit seinem Flugschirm ohne Fremdverschulden ab. Der Mann blieb bei dem Unfall aber unverletzt. Er konnte nach dem Absturz selbstständig zum Startpunkt zurücksteigen. Sein Flugschirm musste am Folgetag von Spezialisten aus dem unwegsamen und mit Latschen bewachsenen Gebiet geborgen werden.

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr ereignete sich der dritte Absturz am Bischling. Ein 61-jähriger deutscher Paragleiter startete mit seinem Flugschirm in Werfenweng vom Startplatz Ost am 1830 m hohen Bischling. Aufgrund eines Flugfehlers stürzte der Pilot nach wenigen Sekunden ab und schlug dabei zirka 50 Meter unterhalb des Startplatzes hart am Boden auf. Der Pilot versuchte zuerst noch selbstständig zurück zum Startplatz zu gelangen, aber aufgrund seiner Verletzungen konnte er nicht mehr weiter und setzte den Notruf ab. Der Deutsche erlitt beim Absturz schwere Rückenverletzungen und wurde nach der Taubergung des Rettungshubschraubers "Martin 1" ins Klinikum Schwarzach geflogen.