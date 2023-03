Werfenweng: Paragleiter stürzte über Wald ab

Am Samstagnachmittag verlor ein 32-jähriger Gleitschirmpilot die Kontrolle über seinen Paragleiter, als dieser durch den Wind links und rechts einklappte, meldet die Polizei Salzburg.

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr startete ein 32-Jähriger von der Bischlingshöhe in 1834 Meter Höhe im Gemeindegebiet von 5453 Werfenweng problemlos mit seinem Gleitschirm. Eine halbe Stunde später, als der Sportler über dem Steinbergriedel in die windabgewandte Seite geriet, klappte der Schirm erst links und dann rechts ein.

Der Gleitschirmpilot trudelte aus einer Höhe von 100 Metern in den Wald

Der Paragleiter trudelte folglich aus einer Höhe von ca. 100 Meter über Grund in den dortigen Wald und schlug abgefedert durch mehrere Bäume auf dem Boden auf. Kollegen des Verunfallten, die den Vorfall beobachteten, setzten sogleich einen Notruf ab. Der abgestürzte Paragleiter wurde am durch den Hubschrauber Alpin Heli 6 geborgen und in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum - Schwarzach verbracht. Dort wurde mit einer Beckenprellung eine leichte Verletzung festgestellt.