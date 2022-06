Werfenweng: Paragleiterin abgestürzt

Die 49-Jährige wurde schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bischlinghöhe, in der Nähe des Paragleiter-Startplatzes zu einem schweren Unfall. Kurz nach dem Start klappte der Schirm einer 49-jährigen Paragleiterin aus Bayern wegen starker thermischer Turbulenzen seitlich ein. Sie stürzte daraufhin laut Bericht der Polizei etwa 20 bis 30 Meter in sehr steiles Gelände ab. Durch den Aufprall zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde nach einer Taubergung ins Klinikum Schwarzach geflogen.