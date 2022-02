Werfenweng: Wildernder Hund riss Reh auf der Skipiste

Weil sein 20-jähriger Sohn nicht wie vereinbart am Treffpunkt bei der Talstation der Grafenbergbahn in Wagrain eingetroffen war, meldete ein kolumbianischer Skifahrer ihn am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, …

Chronik

Die Reiteralm-Bergbahnen als Besitzer des Familienskigebietes in Forstau auf der Fageralm befinden sich in Sachen Zubringerbahn in der Vorprojektphase. Zudem wird in die technische Beschneiung investiert. …