Werfenwengs TVB-Obmann wirft in emotionaler Sitzung das Handtuch

Bürgermeister Peter Brandauer ist als Obmann des Tourismusverband zurück getreten - nach knapp 20 Jahren in der Funktion. Er sagt: "Das Klima war vergiftet. Ich habe es nicht Not, mich in jeder Sitzung vorführen zu lassen."

SN/alpine pearls Bürgermeister Peter Brandauer setzt in Werfenweng auf Elektromobilität – und war damit einer der Pioniere.