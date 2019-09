Werken und Netzwerken in der Schmiede Hallein

Noch bis 20. September treffen sich kreative Köpfe aus aller Welt in Hallein. Nicht nur, um sich auszutauschen.

"Die Schmiede ist an sich ein leeres Gebäude. Die Magie kommt erst mit den Teilnehmern. Es ist also ein selbst-assemblierendes Tool", so Rüdiger Wassibauer, Mastermind der "Schmiede". Hinter der Schmiede selbst steht neben Wassibauer ein kleines Team, das Großes bewirkt. Deren Ziel: Die Teilnehmer sollten ihre Probleme selbst lösen - und zwar miteinander.

280 Bewerber für 200 Plätze

2003 hob Wassibauer die Schmiede aus der Taufe. Seither hat sich die Teilnehmerzahl konstant gesteigert mit einem Höhepunkt in den Jahren 2014 und 2015. Bereits bis Mai gab es 280 Bewerber, aus denen um die 200 ausgewählt wurden. Sie fixierten ihre Anmeldung mit einer Überweisung von 65 Euro.

Mittlerweile sind die Teilnehmenden aus dem Studentenmilieu hinausgewachsen, auch Doktoranden und Wissenschafter finden sich unter den "Smiths", wie beispielsweise vom Forschungszentrum Salzburg, HCI: "Wir nutzen die Umgebung der Schmiede, um uns weiterzuentwickeln und dazuzulernen."

Teilnehmer aus der ganzen Welt - und aus allen Fachrichtungen

Nicht nur aus Salzburg, sondern aus der ganzen Welt sind die Kreativen nach Hallein gekommen. Chuen aus China hat sogar ein eigenes Förderprogramm erhalten. Sie experimentiert mit elektronischen Textilien: "Electronic textiles" werden durch Wasser oder Vibrationen belebt, wobei Technik auf Handwerk trifft. Chuen schätzt es zu sehen, was (bei anderen) alles möglich ist. Auch Chris ist hier, um von anderen zu lernen: "Ich arbeite gerade an Fahrrädern, die für Nachhaltigkeit und Entschleunigung stehen. Denn: Wer etwas bewegen will, der muss sich selbst bewegen." Bei ihm gibt es eine Talk-Show mit an die Wand projizierten Spielen, während man am Rad strampelt. Hannes von der Künstlergruppe "Plan B" aus Hallein drechselt Holztropfen und versucht mit Plastik zu stricken, Lena sammelt Stimmen und macht daraus neue Tracks und Inhalte.

Öffentlich zugänglich sind ausgewählte Veranstaltungen. Den besten Gesamtüberblick bekommt man bei der Werkschau am 20. September ab 19.00 Uhr auf der Pernerinsel.

Andrea Fagerer