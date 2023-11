Werkschulheim Felbertal in Ebenau führt den freien Samstag ein

"Aktuell haben wir noch jeden zweiten Samstag Unterricht, der bis zu vier Stunden dauert. Ab dem Schuljahr 2024/2025 sind alle Samstage unterrichtsfrei. Angesichts der viel diskutierten Work-Life-Balance in der Arbeitswelt und damit Eltern und Elternteile - vor allem mit mehreren Kindern - in Zukunft die Wochenenden leichter planen können, war dies eine notwendige Änderung", sagt Karin Starlinger-Baumgartinger, Direktorin des Werkschulheims Felbertal. Die Samstagsstunden werden auf die restlichen Wochentage verteilt.

Die Fahrpläne der Schülerbusse in Richtung Mondsee mit Anschluss Richtung Salzkammergut und in die Stadt Salzburg sowie Richtung Hallein werden im Schuljahr 2024/2025 den geänderten Schulzeiten angepasst.

Aktuell 352 Schülerinnen und Schüler

Mit der Kombination von AHS-Matura, Berufsausbildung mit Lehrabschluss in den Fächern Mechatronik, Maschinenbautechnik und Tischlereitechnik sowie Wohnen am Campus hat das Werkschulheim ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich. Aktuell werden an der Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht 254 Buben und 98 Mädchen von 66 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet. 28 Lehrpersonen sind auch als Erzieher tätig. 173 Schüler und Schülerinnen aller Schulstufen wohnen in kleinen Einheiten am Campus. Den Internatsschülern werden an mehr als zehn Wochenenden pro Schuljahr Kurse (Krippen- und Bogenbauen, Klettern, Skitouren und vieles mehr), Kreativworkshops und Kulturevents angeboten.

Am 20. Jänner können Interessierte von 8.30 Uhr bis 12 Uhr beim Tag der offenen Tür einen Eindruck vom Schulbetrieb gewinnen. Schüler und Lehrer geben Einblick in den Schulalltag und präsentieren bei Führungen das Angebotsspektrum. Dabei kann das gesamte Areal besichtigt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.