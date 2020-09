Werkschulheim Felbertal: Für den Schulstart bestens gerüstet

Auch für 360 Burschen und Mädchen des Werkschulheims Felbertal geht am Montag der Unterricht los: mit umfangreichen Maßnahmen.

Schon am Dienstagvormittag berieten Mitglieder der Schulverwaltung des Werkschulheims Felbertal in Ebenau, darunter Geschäftsführer Bernhard Reichl und Thomas Bayer von der Erziehungsleitung, über letzte Maßnahmen für den Schulbeginn. Kommen doch 360 Burschen und Mädchen aus dem gesamten Bundesland sowie rund zwei Dutzend aus Deutschland, der Schweiz und Lichtenstein in die Internatsschule. "Unser erstes Gebot ist natürlich, unnötige Kontakte zu vermeiden", sagte Geschäftsführer Reichl im SN-Gespräch. Zahlreiche Schüler aus entfernteren Ländern kämen mit ihren Eltern bereits am Sonntag. Die Anreisetermine werden ...