Wertsachen gestohlen: Falscher Polizist trickste 77-jährige Salzburgerin aus

Laut der echten Polizei beträgt der Schaden mehr als 100.000 Euro.

Eine 77-jährige Frau ist am Dienstag in der Stadt Salzburg von einem unbekannten Anrufer über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft informiert worden. Der Mann, der sich als Polizist ausgab, wollte von der Pensionistin wissen, wie viel Bargeld und welche Wertgegenstände sie zu Hause aufbewahrt. Der Täter forderte sie auf, alles zusammenzupacken und vor dem Haus zu deponieren. Die 77-Jährige befolgte die Anweisung. Als sie ins Gebäude zurückgekehrt war, nahm der Unbekannte Geld und Wertsachen mit. Laut Landespolizeidirektion ist ein Schaden in niedriger sechsstelliger Höhe entstanden.

Auch im Pinzgau meldete die Polizei einen Betrugsfall. Demnach erhielt am Montag eine 85-Jährige eine Nachricht vom angeblichen Freund ihrer Tochter. Der Mann gab an, dass die Tochter ihr Handy verloren habe und eine Zahlung von 2208,12 Euro dringend zu leisten sei. Die Frau zahlte, da wegen des vorgegaukelten Handyverlusts der Zugriff auf die Kontodaten nicht möglich wäre. Sie merkte erst nach Rücksprache mit der Tochter, dass die Nachricht ein Betrug war.