Wertvolle Menschen sind der Leitfaden in ihrem Leben

Maskenpflicht und andere Corona-Maßnahmen, Impfpflicht etc.: Sich in Zeiten von Corona und anderen Krisen beschweren, ist groß in Mode. Eine, die das nicht tut, ist die Rußbacherin Gabi Haller - obwohl sie mehr Gründe dazu hätte als die meisten.

SN/sw/haller Gabi Haller hat seit Kindertagen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen – die Lebensfreude hat sie sich davon aber nicht nehmen lassen.