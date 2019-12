Westbahnstrecke bei Seekirchen war nur eingeschränkt befahrbar

Wegen eines Schienenbruchs war die Westbahnstrecke zwischen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen Mittwoch früh nur eingleisig befahrbar. Es kam zu Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr.

Wie die ÖBB berichteten, waren Zugfahrten wegen eines Schadens am Gleis zwischen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen am Wallersee Mittwoch früh nur eingeschränkt möglich. Die Strecke war nur eingleisig befahrbar. Die Reparaturarbeiten am Gleiskörper waren laut ÖBB gegen 9 Uhr abgeschlossen. Der Zugverkehr konnte danach wieder uneingeschränkt aufgenommen werden.

Quelle: SN