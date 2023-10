Westliga: Für Grünau gibt es im Abstiegskampf keine Ausrede

Die Bauer-Elf ist in der Westliga auswärts nicht mehr ungeschlagen. Das erhöht den Druck im Abstiegskampf.

Grünau steckt weiter im Abstiegskampf der Westliga. Nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag gegen Saalfelden, dem ersten Sieg nach einer zweimonatigen Durststrecke, kassierten die Walser zuletzt in Mötz eine bittere 0:1-Niederlage. "Eine starke Leistung gegen die beste Heimmannschaft der Liga. Wir waren 90 Minuten lang absolut ebenbürtig", sagte Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner nach der ersten Auswärtspleite dieser Saison. Diese ließ die Grünauer auf den zwölften Rang abrutschen, nur ein Punkt trennt sie von den an 14. Stelle liegenden St. Johannern und damit den vermeintlichen Abstiegsrängen.

Um in Ruhe überwintern zu können, muss Grünau in den verbleibenden vier Spielen im Herbst noch kräftig punkten. Die Gegner Schwaz, das am Freitag (19 Uhr) in Salzburg gastiert, sowie Bischofshofen, Altach Amateure und Kufstein sind aktuell auf den Tabellenplätzen sechs bis zehn und damit vor dem Team von Chefcoach Josef Bauer zu finden. Rottensteiner ist dennoch zuversichtlich. "Das Glück muss zurückkommen", sagt er. Und: "Wenn wir die Leistung, die wir am Sonntag in Tirol gezeigt haben, wiederholen können, bin ich positiver Dinge. Die Einstellung war sehr positiv."

Zuhause müssen Patrick Scheibenhofer und Co. nun dem Druck standhalten. Sportchef Rottensteiner betont: "Gegen Schwaz müssen wir jetzt gewinnen. Da gibt es keine Ausrede."