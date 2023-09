Westliga: Saalfeldens Baustelle in der zweiten Reihe

Der ambitionierte Verein verstärkt sich an der Spitze. Probleme gibt es vor allem an der Basis.

Nikola Blatesic und Co. müssen auch in der 1. Klasse viel verteidigen.

Saalfelden, das am Mittwoch (nach Redaktionsschluss) Altach im ÖFB-Cup und am Sonntag (14 Uhr) Bischofshofen empfängt, ist ein Spitzenteam in der Westliga. Saalfelden führt die 2. Frauen-Bundesliga an. Saalfelden startet mit einem Nachwuchsleistungszentrum durch. Und Saalfelden begrüßt mit Stephan Sturm einen Neuzugang im Vorstand, der dank seiner Erfahrung in Wirtschaft (Vorstandsvorsitzender des Konzerns Fresenius) und Sport (Beirat Eintracht Frankfurt) zur Professionalisierung beitragen soll. Es läuft derzeit sehr gut beim besten Pinzgauer Club - mit zumindest einer Ausnahme.

Denn das 1b-Herrenteam bekommt auch nach dem Abstieg in die 1. Klasse Süd keinen Fuß auf den Boden. Nach der 1:8-Pleite in Mariapfarr belegt Saalfelden, das am Sonntag (16.30 Uhr) Zell am See empfängt, mit fünf Punkten aus neun Spielen nur Rang zwölf. "Ein sehr schwieriges Jahr für die 1b", sagt Westliga-Trainer Johannes Schützinger. Der Plan seines Vereins sieht vor, mittelfristig aufzusteigen und Talenten eine Plattform zu bieten, für die der Sprung in die Westliga zu hoch ist. Davon ist man weit entfernt. "Wir haben noch viel aufzubauen, fad wird uns nicht."