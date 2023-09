Westligist St. Johann: "Wir kommen da unten sicher wieder raus"

Trotz eines missglückten Saisonstarts ist Torjäger Benjamin Ajibade überzeugt, dass St. Johann in der Westliga nicht in Abstiegsnöte kommt.

Die 0:3-Niederlage in Kufstein war im siebten Spiel die fünfte Pleite für St. Johann. "Dabei haben wir eigentlich gut gespielt. Leider treffen wir derzeit in wichtigen Aktionen oftmals die falschen Entscheidungen", erklärt St. Johanns Kapitän Benjamin Ajibade, der mit den Pongauern in den vergangenen Jahren große Erfolge feiern konnte. Derzeit sieht es in der Regionalliga West aber ganz nach Abstiegskampf aus. Nervös werden die Verantwortlichen und Spieler trotzdem nicht. "Wir kommen da unten wieder raus. Davon bin ich überzeugt", betont Ajibade.

Die nächste Möglichkeit auf den zweiten Saisonsieg hat die Elf von Trainer Ernst Lottermoser, der in Kufstein aus privaten Gründen nicht mit dabei war, am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Röthis. Dass die Vorarlberger alles andere als ein leichter Gegner sind, haben sie am vergangenen Wochenende bewiesen. Röthis fügte dem souveränen Tabellenführer Austria Salzburg den ersten Punktverlust in der laufenden Meisterschaft zu (2:2). "Zu Hause brauchen wir uns vor keinem Gegner zu verstecken, ich hoffe natürlich auf einen vollen Erfolg."

Obwohl es derzeit nicht nach Wunsch läuft, ist die Stimmung in der Mannschaft gut. "Die Trainings sind top und wir verstehen uns sehr gut. Daran liegt es auf keinen Fall", betont Ajibade, der sich auch selbst in die Pflicht nimmt. "Ich muss vor dem gegnerischen Tor wieder gefährlicher werden und meine Chancen besser nutzen." Dass der Routinier noch immer ein sehr wichtiger Baustein des Erfolgs ist, hat er beim bisher einzigen Saisonsieg bewiesen. Beim knappen 1:0-Heimsieg gegen Schwaz erzielte der Stürmer den entscheidenden Treffer.