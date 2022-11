Blühende Felder in Salzburg: Der Herbst bleibt uns als "Frühling" erhalten

Trocken, sonnig bei oft wolkenlosem Himmel, Tageshöchstwerte mit zweistelligen Pluswerten - so zeigt sich die aktuelle Wetterlage in weiten Teilen des Landes Salzburg. Im Flachgau stehen beispielsweise auf Feldern in Anif die Sonnenblumen noch in voller Blüte. Auf dem sich dahinter auftürmenden Untersberg sind verbliebene Schneefelder der Niederschläge aus der Vorwoche zu sehen.

Und diese aktuelle Wetterlage wird sich in den kommenden zwei Wochen auch nicht markant ändern. Das sagte der Salzburger ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer am Montag den ...