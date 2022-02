Wetter bringt starken Sturm auf Salzburgs Bergen - und trübe Sicht auf den Pisten

Im Land Salzburg werden die Semesterferien sehr stürmisch zu Ende gehen. Böen jenseits der 100-km/h-Marke könnten für den Betrieb höher gelegener Lifte und Seilbahnen problematisch werden.

Die gesamte Nordhälfte der Landkarte ist bereits rot eingefärbt, der südliche Rand ebenso. Noch ist von Deutschland die Rede, es geht um die am Mittwoch veröffentlichten Unwetterwarnungen der Gefahrstufe 3. Sturm zieht also auf. Und zwar nicht nur in Deutschland, die Sturmfront bewegt sich weiter nach Süden, also nach Österreich, und trifft am Donnerstag somit auch in Salzburg ein.

Alexander Ohms von der ZAMG-Dienststelle in Salzburg-Freisaal spricht von einer "klassischen Westlage", wie sie um diese Jahreszeit eben auftrete. Ohms: "Auf den Gipfeln der Hochalpen bei uns kann das schon Sturm bis zu 120 km/h bedeuten. Und das kann für Lifte und Seilbahnen in diesen Bereichen schon ein Problem werden." Diese Transportmittel sind grundsätzlich sturmsicher konstruiert, allerdings stellen Seilbahnbetreiber bei Sturm den Pistenbetrieb aus Sicherheitsgründen zumeist ohnehin ein.

Und das Skifahren wäre am Donnerstag alles andere als ein Vergnügen, egal ob auf der Piste oder im Gelände. Im Lawinenbericht ist zu lesen: "Dazu herrschen unbeständige Wetterbedingungen mit wechselnden Sichtverhältnissen und wiederholten Schauern. Die Schneefallgrenze liegt anfangs über 2000 Meter."

Sturm wird aber nicht nur auf den Bergen ein Thema. Bei der ZAMG heißt es für Donnerstag: "Der Westwind weht stark bis stürmisch, die stärksten Windböen mit Spitzen um 90 km/h treten rund um Mittag im Flachgau auf."

Der Trost: Es wird kein lang anhaltendes Problem. Am Freitag beruhigt sich die Sturmlage wieder.

Minus 20 Grad in Zell am See - damit ist es vorbei

Was der Sturm noch bewirkt: Kaltluftseen werden aus den Niederungen weggefegt. Ohms: "In Zell am See hatten wir Dienstag früh noch Werte von minus 20 Grad." Die Luft wird nun wieder kräftig durchmischt, die Temperaturen klettern in allen Höhenlagen. Im Salzburger Flachgau sind dabei Werte von bis zu 16 Grad vorhergesagt. Ohms: "In Ober- und Niederösterreich kann es schon auf die 20-Grad-Marke zugehen."

Der Winter gibt sich aber noch lange nicht geschlagen. Am Samstag kommt bereits die nächste Kaltfront, wenngleich mit weniger starken Sturmböen als am Donnerstag. Die Schneefallgrenze könnte dann wieder auf 700 Meter sinken. Die wechselhaften Wetterlagen werden noch bis weit in die kommende Woche zu spüren sein.