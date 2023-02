Der Winter erhält Verstärkung: Bis zu ein Meter Neuschnee im Gebirge

In den Nordstaulagen der Alpen kommt in den nächsten beiden Tagen viel Neuschnee. Die Meteorologen der GeoSphere Austria (Zamg) sprechen eine Wetterwarnung aus: Probleme auf Straßen, Bahnstrecken und bei der Stromversorgung sind möglich.

Der Winter erhält kräftige Verstärkung, zumindest im Gebirge. "In den nächsten Tagen strömt von Nordwesten her feuchte Luft nach Österreich, staut sich an der Nordseite der Alpen und bringt hier zeitweise starken Schneefall", sagt Christian Pehsl, Meteorologe der GeoSphere Austria (ehemals Zamg). "Vor allem im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich bis zum Mostviertel und zur Obersteiermark sind schon bis Freitag 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, besonders in höheren Lagen vereinzelt auch um die 100 Zentimeter. Unterhalb von 1000 Metern Seehöhe kann der Schneefall in Regen übergehen, speziell zum Freitag hin, und die Schneemengen fallen geringer aus."

Tauernautobahn: Die Asfinag bereitet sich vor

Die Autobahngesellschaft Asfinag rüstet sich aufgrund dieser Prognose für einen großen Einsatz. Besonders die A10, die Tauernautobahn, wird betroffen sein. Im Bereich des Tauerntunnels ist in den kommenden drei Tagen in Summe mehr als ein Meter Neuschnee möglich. "Die Asfinag ist auf den kommenden Volleinsatz mit allen Mitarbeitern und Winterdienstfahrzeugen in den Autobahnmeistereien Golling, Flachau und St. Michael vorbereitet", sagt Gerald Steiner, Regionalleiter der Asfinag. "Zudem sind diverse Abschleppunternehmen an der Strecke alarmiert und halten sich für den Ernstfall bereit."

Appell der Asfinag: Nicht dringende Fahrten verschieben

Aufgrund der großen Schneemengen appelliert die Asfinag, nicht unbedingt erforderliche Fahrten zu verschieben beziehungsweise ganz besonders vorsichtig zu fahren und eine Räumstaffel der Asfinag auch nicht zu überholen. Weiters: Tempo an die Bedingungen anpassen, Abstand zum vorderen Fahrzeug vergrößern und nur mit einem winterfitten Fahrzeug unterwegs sein. Dazu gehören neben Winterreifen auch passende Schneeketten.

Wetterlage hält bis Anfang kommender Woche an

Die Nordwest-Wetterlage, mit teils auch starkem oder stürmischem Wind, hält mit großer Wahrscheinlichkeit bis Anfang der kommenden Woche an. Auch Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag ziehen von Nordwesten her weitere Staffeln mit feuchter Luft nach Österreich und bringen weiterhin vor allem an der Nordseite der Alpen zeitweise starken Schneefall.

Probleme durch Schneefall und Schneebruch möglich

Der Schneefall kann in den nächsten Tagen für Behinderungen auf Straßen und Bahnverbindungen sorgen. Auch Probleme durch Schneebruch sind möglich, wenn Bäume unter der Schneelast umstürzen und Stromleitungen beschädigen oder Verkehrswege blockieren.

Ab Mitte nächster Woche wahrscheinlich mehr Sonne und kalt

Die weitere Entwicklung ist noch sehr unsicher: Aus aktueller Sicht beruhigt sich das Wetter am Mittwoch deutlich und die zweite Wochenhälfte bringt ruhiges, überwiegend sonniges und sehr kaltes Winterwetter.