Wetter in Salzburg: Es bleibt warm, aber gewittrig

Noch scheint die Sonne, am Abend steigt jedoch die Gewitterwahrscheinlichkeit. Auch in der kommenden Woche bleibt es warm.

Der heißeste Tag der Woche wird der Sonntag nun doch nicht. "Der Saharastaub in der Luft drückt die Temperaturen um einige Grade", sagt Christian Ortner, Meteorologe der Zentralanstalt für Geodynamik in Salzburg. Viel mache der Sand in der Luft jedoch nicht aus: Statt den vorhergesagten 35 Grad werde das Thermometer bis zu 31 Grad zeigen. "Zudem ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch", sagt Ortner.

Ab Mittwoch etwas kühler

In der Nacht sind Gewitter zu erwarten. Im Süden Bayerns und über der Schweiz entladen sich diese am stärksten, Salzburg dürfte am Sonntag von schwereren Gewittern jedoch verschont bleiben.

Am Montag und Dienstag bleibt es schwül mit Höchstwerten um die 30 Grad. Auch in der kommenden Woche sind an den Abenden jedoch Wärmegewitter zu erwarten. Von diesen sollten vor allem die Stadt Salzburg, der Flachgau und der Tennengau betroffen sein. "Die Gewitter können zum Teil kräftig ausfallen, inklusive Starkregen, Sturm und Hagel", sagt der Meteorologe. Ab der Wochenmitte sinken die Temperaturen leicht ab. Es sind Höchstwerte bis zu 25 Grad zu erwarten. Die Gewitterneigung bleibt bestehen.

Gewitter hängen von Großwetterlage ab

Gewitter entstehen häufig am Rande von Hochdruckgebieten. "Das ist in Salzburg auch derzeit der Fall. In den vergangenen Tagen lag über uns ein Hoch, jetzt kommt ein Tiefdruckgebiet über Deutschland zu uns." Das habe zur Folge, dass die Temperaturen sinken und die Luftfeuchtigkeit steigt. "Diese feuchtlabile Luft führt schließlich zu Gewittern."