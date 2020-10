Wetter: Nächste Kaltfront bringt Schnee und Frost - "super für das Kitzsteinhorn"

Der nächste Wetterumschwung in Österreich steht bevor: Bis Samstagmittag sollte es im Bundesgebiet weitgehend sonnig und trocken bleiben, dann wird es sehr herbstlich, teilweise sogar wieder winterlich.

Ende September waren die ersten Schneeflocken schon bis auf zirka 1000 Meter Seehöhe gefallen. "Und jetzt würde es mich nicht überraschen, wenn es im Pongau und im Lungau am Sonntag sogar schon bis in die Täler hinunterschneit", sagt der Meteorologe Bernd Niedermoser, Leiter der ZAMG-Außenstelle in Salzburg-Freisaal.

Deutlich wahrnehmbare Schneemengen wird es ab zirka 1200 Metern geben. Niedermoser erwartet Neuschnee bis 30 Zentimeter, "hauptsächlich im Lungau sowie entlang der Tauern", sagt Niedermoser und fügt hinzu: "Für Skigebiete wie das Kitzsteinhorn ist das natürlich super." Dort sind zehn Anlagen bereits in Betrieb.

Und das Skivergnügen wird dort - wenn nicht ein bestimmtes Virus völlig aus dem Ruder läuft - in 2500 bis knapp 3000 Meter auch weitergehen.

Denn: Mit den milden Temperaturen von zuletzt bis zu 21 Grad ist mit diesem Wochenende Schluss. Niedermoser: "Es wird sehr kühl."

” Bild: SN/robert ratzer Bernd Niedermoser, ZAMG Salzburg Dass wir den Spätsommer nicht mehr bekommen, passt auch zur Jahreszeit.

Mittelfristig ist für Donnerstag (15. Oktober) in den vorliegenden ZAMG-Prognosen für den Zentralraum Salzburg von Höchstwerten von nur mehr sechs Grad plus die Rede. In den höhergelegenen Orten innergebirg wie dem erwähnten Kaprun gibt es gar nur mehr ein Grad plus, bei teils empfindlichen Minusgraden in den frühen Morgenstunden.

Niedermoser spricht daher von bevorstehenden Frostnächten. Es ist immerhin schon Oktober, daher wundert es ja nicht, "dass wir den Spätsommer nicht mehr bekommen, das passt auch zur Jahreszeit".

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die ersten winterlichen Vorboten vor wenigen Tagen hatten - alle Jahre wieder - einige Autofahrer überrascht, die höhergelegene und bereits schneebedeckte Straßen mit Sommerreifen bewältigen wollten. Abschleppdienste und Feuerwehren mussten ausrücken. Letztere auch deshalb, weil die erste Schneelast dieser Herbst- bzw. Wintersaison auch die Äste zum Knicken brachte.

Falls Ihnen bereits jetzt zu kalt ist: Nutzen Sie nach Möglichkeit diesen Donnerstag und Freitag. Da erreichen die Temperaturen noch einmal um die 20 Grad. Plus, wohlgemerkt.