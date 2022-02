Wetterextreme setzen unseren Wäldern zu

Die Schadholzmenge und die Aufwendungen für Waldpflege und Borkenkäfermaßnahmen seien auf hohem Niveau, so die Bundesforste.

Die Klimakrise mit ihren Kapriolen hinterlässt auch in unseren Wäldern ihre Spuren: "Im vergangenen Jahr haben Wetter-Extremereignisse und in Folge der Borkenkäfer unseren Wäldern zugesetzt", sagt Hannes Üblagger, der Leiter des Forstbetriebes der Bundesforste im Pongau.

Besonders die Auswirkungen aus dem Jahr 2017 seien in Tälern wie im Gasteinertal, in Großarl, im Ennspongau oder rund um Bischofshofen noch immer Thema, "wir haben die Fichte als einen Hauptbaum und sie wird besonders in Mitleidenschaft gezogen. Wir bemühen uns, den ...