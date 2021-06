Wheelie in der Getreidegasse: 18-Jähriger angezeigt

Am Samstagabend eskalierte ein Streit zwischen einer 36-Jährigen und einem gleichaltem Bekannten. Das meldet die Polizei Salzburg. Der Mann soll gedroht haben, eine Eisenstange zu holen und die Österreicherin …

Chronik

Am Samstag fand die Steinhart Trophy (Fly 4 Fun) 2021 in Salzburg statt, der Start erfolgte am Gaisberg. Hier finden Sie die besten Bilder zum Durchklicken.