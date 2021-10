"Wichtig ist, sich die Trauer zu erlauben"

Wenn ein Kind stirbt, bleiben die Eltern mit unermesslichem Schmerz zurück. Gemeinsames Trauern in der Gruppe kann helfen. Ein Gespräch mit der Psychologin Silvia Dovits im Vorfeld von Allerheiligen.

In der Sonneninsel Seekirchen gibt es seit 2013 eine Trauergruppe für Eltern verstorbener Kinder. Geleitet wird sie von Silvia Dovits. Sie ist klinische Psychologin und systemische Familientherapeutin mit Schwerpunkt auf Trauma und Trauer.

SN/sw/sonneninsel Silvia Dovits spricht in der Sonneninsel mit trauernden Eltern.

Redaktion: Was genau passiert in der Trauergruppe?Silvia Dovits: Die Trauergruppe findet meist einmal im Monat, an einem Sonntagvormittag, statt. Die Eltern treffen sich in ...