Widerstände gegen das Contact Tracing wachsen

Bei den derzeit wieder steigenden Infektionszahlen rückt die Kontaktverfolgung wieder stärker in den Fokus. Die Verantwortlichen appellieren an die Bevölkerung, hier konstruktiv mitzumachen, um Infektionsketten rasch durchbrechen zu können.

Die Zahl der mit dem Coronavirus aktiv infizierten Menschen stieg in Salzburg auch am Dienstag um 60 weiter auf insgesamt 1085 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 141, spitalspflichtig sind inzwischen 36 Menschen, fünf davon benötigen intensivmedizinische Pflege. Umso wichtiger wäre es, Infektionsketten so schnell wie möglich zu durchbrechen, wie die Verantwortlichen betonen.

Die aktuelle Entwicklung sehen sie mit wachsender Sorge. Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz und Markus Kurcz, Leiter des Covid-Boards, kämpfen mit fehlender Bereitschaft, konstruktiv mitzuhelfen. "Viele Menschen sehen die behördlichen Maßnahmen nicht mehr ein. Wenn uns alle sagen würden, was Sache ist, anstatt uns zu beschimpfen, würden wir uns viel leichter tun", sagt Juhasz. Und Kurcz: "Solange Corona anzeigepflichtig ist und wir die Hospitalisierung nicht im Griff haben, ist das Contact Tracing ein Flankenschutz zum Impfen."

Juhasz verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Inzidenzwerte von Geimpften und Ungeimpften: Bei den Vollimmunisierten erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz Dienstag einen Wert von 35,6, fast sieben Mal so hoch war er bei den Nichtgeimpften mit 240,9. Juhasz: "Ja, die Impfung senkt die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken und das Virus zu übertragen. Ja, es gibt Durchbrüche. Von einer 100-prozentigen Wirkung konnten wir nie ausgehen. Und ja, die Impfung ist das effektivste Mittel, um Leben zu retten und die Pandemie in den Griff zu bekommen."