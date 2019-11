Der Widerstand gegen das geplante Saalach-Kraftwerk in Unken und Schneizlreuth reißt nicht ab. Der Bund Naturschutz in Bayern informierte am Montag gemeinsam mit anderen Naturschutzorganisationen, Kajaksportlern, Fischern und Anrainern über seine Bedenken zu dem Ausleitungskraftwerk. Sie haben mit der Saalach-Allianz ...