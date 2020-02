Nostalgisch und stilecht ging es am Wochenende in Zell am See her. Da schlüpfte auch der Bürgermeister in die Jethose aus den 1970er-Jahren.

Skifahren ohne Kanten und mit geschnürten Lederstiefeln - das kann sich heute bei Carving-Skiern kaum noch jemand vorstellen. Doch genau das ist die Königsklasse bei Europas größtem Nostalgierennen - dem Nostalski - in Zell am See. Dazu muss natürlich auch ...