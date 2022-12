Wie Baby Josef in Großarl auch den Ersthelfer des Roten Kreuzes ausbremste

Baby Josef gewann das Wettrennen gegen First Responder Robert Silbergasser: Als der Rotkreuz-Helfer am Einsatzort in Großarl eintraf, hatte das jüngste Mitglied der Familie Hettegger bereits das Licht der Welt erblickt.

SN/rotes kreuz salzburg Gesund und wohlauf: Notärztin in Ausbildung Vera Hasler, Rettungssanitäterin Christina Maier, Notarzt Felix Mertlseder, Notfallsanitäter Herbert Gewolf; vorne (sitzend): Mama Sandra Huttegger, Baby Josef und First Responder und Notfallsanitäter Robert Silbergasser.