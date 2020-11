Wie bewältigen Sie die Coronakrise in Ihrem Krankenhaus?

Die "Salzburger Nachrichten" versuchen, möglichst authentische Berichte über die aktuelle Situation in den Spitälern und Pflegeheimen im Land Salzburg zu bekommen. Melden Sie sich bitte unter leserforumlokal@sn.at

Der starke Anstieg der Zahl von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, bringt die Spitäler an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. In den vergangenen zwei Wochen mussten in den Salzburger Landeskliniken die Leistungen in unterschiedlichen Bereichen bereits deutlich reduziert werden, um ausreichend Betten und vor allem Ärzte und Pfleger für die Coronapatienten zur Verfügung zu haben. Zuletzt waren zum Beispiel im Landeskrankenhaus nur noch 20 von 33 Operationssälen in Betrieb. Operationen werden von den öffentlichen Spitälern in Privatkliniken ausgelagert, um die sogenannten Kollateralschäden bei Patienten, die nicht als dringende Notfälle gelten, möglichst gering zu halten. Wenn es nicht gelingt, die Infektionszahlen zu senken, muss der Betrieb in den nächsten Tagen in vielen Klinikbereichen weiter zurückgefahren werden.

Das Schreckensszenario für viele Ärzte ist, dass sie nicht mehr alle Patienten mit der bestmöglichen Medizin versorgen können und sie entscheiden müssen, wer optimal behandelt wird und wer nicht.

Wie ist die Lage in Ihrem Krankenhaus oder in Ihren Seniorenheim? Welchen Belastungen sind Sie als Mediziner oder Pfleger ausgesetzt? Können Sie noch alle Patienten gut versorgen?

Quelle: SN