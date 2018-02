Wie das Amen im Gebet: die Zehn-Uhr-Messe

Zehn honorige Herren treffen sich jeden Sonntag um 10 Uhr zur "Messe". Dass diese nicht im Gottes-, sondern im Wirtshaus stattfindet, erfreute den ehemaligen Pfarrer gar nicht so sehr.





Auch im Wirtshaus kann es erbaulich zugehen. Beispielsweise beim Kohlpeter in Liefering, wo regelmäßig sonntags die 10-Uhr-Messe tagt. Die ehrwürdigen Teilnehmer: Zehn honorige Lieferinger, die diesen Brauch seit 1969 pflegen, sehr gerne und höchst amüsiert folgende Anekdote zum Besten geben: Der Pfarrer fragt die Kinder in der Schule, ob denn ihr Vater regelmäßig in die Messe gehe. Antwortet ein Bub: "Ja, immer zur 10-Uhr-Messe." Was den Pfarrer einigermaßen verwundert, weil er ihn noch nie in der Kirche gesehen hat. Worauf der Bub meint: "Er geht ja auch zum Kohlpeter."

Am reinen Männerstammtisch sind Frauen nur zu besonderen Anlässen, wie Muttertags- oder Weihnachtsfeier, gerne gesehen. "Damit sie sich nicht vernachlässigt fühlen", wie Obmann Karl Burghofer sagt. "Außerdem machen wir immer besondere Ausflüge oder mehrtägige Reisen, wo auch unsere Frauen mitkommen. Wir waren schon in Berlin, an der Mosel, in Mallorca oder in Hamburg." Die stammtisch-eigenen Statuten nehmen alle sehr ernst. Politisieren ist verboten. Wer zu spät oder gar nicht kommt, muss Strafe zahlen, wenn jemand einen anderen "Depp" nennt, ebenfalls. "Aber Streitgespräche führen wir trotzdem, und sonst reden wir über alles, was in Liefering so passiert."

Stammtisch-Infos: 10-Uhr-Messe

Wann und wo? Jeden Sonntag, von 10-12 Uhr, im Gasthof Kohlpeter in Liefering



Gegründet hat den Stammtisch 1969 Andreas Stampfl, von den ursprünglichen Mitgliedern ist heute noch Toni Kirbisch dabei



Wer? Der Stammtisch besteht immer aus zehn Mitgliedern, erst wenn einer ausscheidet, kann ein Neuer dazukommen



Bei einer bevorstehenden Neuaufnahme wird zuerst die Ehefrau durchleuchtet, ob sie verkraftet, dass es manchmal später wird.



Frauen sind nicht dabei, außer bei speziellen Anlässen, wie Muttertags- oder Weihnachtsfeier oder der Leberkäs-Partie am Faschingssamstag.



Monatlich leistet jedes Mitglied einen Beitrag, von dem gemeinsame Ausflüge bestritten werden



Für Stammtisch-Geher:

Sind Sie Mitglied einer regelmäßig stattfindenden Stammtischrunde in einem Gasthaus in der Stadt Salzburg und möchten porträtiert werden?

Dann melden Sie sich bitte bei den "Stadt Nachrichten" unter Tel.-Nr.: 0662/820 220-562 oder per E-Mail an stn@svh.at