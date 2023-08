Wie das große Weinfest ins kleine Forstau gekommen ist

Weinberge sucht man in Forstau vergeblich. Dennoch feiert die Gemeinde seit Jahrzehnten ein riesiges Weinfest. Wie es dazu gekommen ist und weshalb die Weinbar ihren Ursprung in Forstau hat, erklärt Organisator Josef Buchsteiner.

Josef Buchsteiner ist Gastronom im Forstauerwirt und Floriani bei der freiwilligen Feuerwehr. Er kennt die Geschichte des Forstauer Weinfestes, das am Wochenende wieder über die Bühne geht.

Wandern, Skifahren, Biken - Forstau ist vor allem als beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel für Freizeitsportler bekannt. Nicht selten hört man von jungen Pongauerinnen und Pongauern im Salzachtal aber auch: "In Forstau war ich bisher nur beim Weinfest." Am 18. und 19. August steht das Dorf bereits zum 29. Mal ganz im Zeichen des Weines.

Das Weinfest ist am Stammtisch entstanden

Doch warum feiert man in der kleinen Pongauer Gemeinde eigentlich ein Weinfest, wenn die nächstgelegenen großen Anbaugebiete eine rund zwei Stunden lange Autofahrt entfernt liegen? "Das hat seine Wurzeln vor rund 30 Jahren in einer Stammtischrunde", erklärt Josef Buchsteiner. Der Gastronom vom Forstauerwirt engagiert sich ehrenamtlich in der örtlichen Feuerwehr und ist Hauptverantwortlicher im Festausschuss der Florianis.

"Damals ist das traditionelle Forstauer Bierzelt zum Erliegen gekommen. Der Feuerwehrkommandant ist mit einer Runde beisammengesessen, in der man zu dem Schluss gekommen ist, dass Forstau wieder ein Fest braucht", weiß Buchsteiner. Teil der Runde sei damals auch ein Winzer aus dem burgenländischen Mörbisch gewesen, der als langjähriger Skiurlaub-Stammgast Freundschaften zu den Forstauern aufgebaut hatte. "Und so hat man eben entschieden, es mit einem Weinfest zu probieren," berichtet der Gastwirt.

Stammgast liefert den Wein

Den Anfang habe man mit einer kleinen Feier mit rund 200 Gästen beim Feuerwehrhaus gemacht. "Über die Jahre ist das Ganze dann gewachsen und heute haben wir hier ein echt großes Fest für unsere kleine Gemeinde mit Gästen aus nah und fern", sagt Buchsteiner. Der Wein dafür kommt nach wie vor von Johann Sommer aus Mörbisch, jenem Weinbauern, der vor 30 Jahren am ersten Fest beteiligt war.

Der Siegeszug der Weinbar

Mit dem Weinfest hat Forstau über die Jahre offenbar auch einen Trend gesetzt, den andere Veranstalter übernommen haben. "Wir waren damals die ersten in der Region, die in einem Festzelt eine Weinbar mit Flaschenweinen aufgestellt haben", schildert Buchsteiner. Mittlerweile findet man derartige Bars tatsächlich in nahezu jedem größeren Bierzelt quer durch den Bezirk. "Das haben sich die anderen gewissermaßen bei uns abgeschaut", verrät der Forstauer mit einem Schmunzeln.

Saibling statt Hendln

Auch abseits des Weines geht man im Forstauer Festzelt ausgefallenere Wege als andernorts: "Wir haben beispielsweise auch keine Hendln oder Koteletts. Dafür gibt es bei uns Surbraten, Biochips und das original Forstauer Saiblingsfilet von Fischen direkt aus dem Ort", so der Gastronom. Freunde des guten Weines und kulinarischer Spezialitäten sollten sich also am Freitag oder Samstag, jeweils ab 19.30 Uhr, auf nach Forstau zum Fageralm-Parkplatz machen. "Wir freuen uns über alle Besucher, die mit uns feiern", versichert Buchsteiner abschließend.