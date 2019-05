Die Kirche in Maxglan wird 500 Jahre alt. Die Geschichte des Stadtteils reicht zurück bis in die Römerzeit. Der lange Weg zur Erweiterung der Kirche in den 1950ern war abenteuerlich.

Pater Ignaz Reischl bewies Weitblick. Nachdem ihm die "NS-Zentralstelle für Denkmalschutz" den lange Jahre geplanten Erweiterungsbau der Maxglaner Kirche im Jahr 1939 genehmigte, ließ er bald erste Bauteile nach den Plänen des Architekten fertigen. Er hatte Sorge, dass das mühsam ...