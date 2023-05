Wie der Pongau der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagt

Von Apps bis zur Futtergewinnung: Regionale Händler fanden kreative Wege zur Müllreduktion. Während man Beispielsweise beim Spar-Landmarkt in Altenmerkt unter anderem auf Apps wie "Too Food to Go" setzt, verarbeitet man bei der Bäckerei und Konditorei Bauer nicht verkauftes Bio-Brot zu hochwertigem Tierfutter, das an Landwirte günstig weiterverkauft wird.

Laut einer Studie des WWF werden weltweit rund 40 Prozent der produzierten Lebensmittel nie gegessen. "Gemeinsam können wir die Verschwendung von Lebensmitteln stoppen", hebt Simon Lindenthaler von Lidl Österreich hervor. "In unserem Einflussbereich haben wir schon viel erreicht, trotzdem werden wir im Sinne des Klimaschutzes weiter daran arbeiten, noch mehr zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung beizutragen."

Region setzt auf Technologie und Bewährtes

Auch regionale Märkte stellen die Weichen auf die Vermeidung von Abfällen. So beispielsweise auch in Altenmarkt. Emrah Poyraz, Leiter des Spar-Landmarkts, setzt dabei unter anderem auch auf Technologie: "Mit Apps wie Too Good to Go, die die Kunden mit Geschäften, die überschüssige Lebensmittel haben und diese zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer verkaufen, verbindet, haben wir schon viel Erfolg. Damit können wir den anfallenden Lebensmittelmüll deutlich reduzieren. Bilder von mit Lebensmitteln gefüllten Mülltonnen sieht man bei uns nicht. Außerdem haben wir schon lange keine Biomüllcontainer mehr. Denn den anfallenden Biomüll geben wir an die lokalen Bauern weiter. Weggeschmissen wird bei uns also wirklich wenig."

Auch bei der Bäckerei und Konditorei Bauer setzt man schon seit Jahren Maßnahmen, um die Lebensmittelverschwendung in den elf Filialen im Bundesland einzuschränken: "Wir beliefern seit 20 Jahren keine Großmärkte mehr", erklärt Geschäftsführer Wolfgang Bauer. "Denn wir wollen nicht nur dafür sorgen, dass die Regale in den Märkten bis zum Ladenschluss prall gefüllt sind, nur um dann am nächsten Tag unsere Produkte entsorgen zu müssen. Deshalb bemessen wir erstens unsere benötigten Mengen ganz genau, damit möglichst wenig überbleibt, und verarbeiten nicht verkauftes Biobrot zu hochwertigem Tierfutter, das wir zu einem guten Preis an die regionale Landwirtschaft weiterverkaufen."

In der Metzgerei Rettensteiner-Scharfetter geht man persönlichere Wege: "Generell bleibt bei uns sehr wenig über. Wenn aber im Geschäft etwas überbleiben sollte, geben wir es Mitarbeitern, essen es selbst oder verwenden es anderweitig weiter. Wirklich wegwerfen müssen wir kaum etwas von unseren Produkten."

Und auch bei ADEG Pacher in St. Johann setzt man gezielte Schritte, um möglichst wenig entsorgen zu müssen: "Wir bestellen wirklich nur das, was wir brauchen, und nicht zu viel, damit es in den Regalen besser aussieht", beschreibt Florian Pacher. "Weiters verwenden wir das Gemüse im Familienbetrieb beispielsweise als Hühnerfutter, übergebliebene Backwaren gehen an einen Bauern, der sie als Futter verwendet, und abgelaufene Lebensmittel essen wir dann oft auch einfach selbst. So müssen wir kaum Lebensmittel am Ende entsorgen."