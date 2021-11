Wie die Adventmärkte gerettet werden sollen

Eine Maskenpflicht ist so gut wie sicher. In Diskussion sind auch ein Alkoholverbot und ein strikter 2G-Zugang zum Salzburger Christkindlmarkt.

Von einer Absage will am Donnerstag niemand sprechen, aber: Fix ist, dass der Salzburger Christkindlmarkt nicht so wie geplant stattfinden kann. Während manche andere Adventmärkte - wie der Hellbrunner Adventzauber oder auch der Christkindlmarkt beim Wiener Rathaus - nur Besucher mit 2G-Nachweis auf das Areal lassen, sieht das Konzept am Residenz- und Domplatz vor, dass man ohne jeden Nachweis über den Markt schlendern kann. Erst zum Kauf oder zum Konsumierenvon Getränken und Speisen braucht es einen 2G-Nachweis. Das entspricht der ...